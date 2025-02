Hassan Abkari : lancé dans le privé en Espagne, limogé au Maroc

L'annonce sonne comme une sanction froide. Idriss Aarabi a été nommé directeur général de TMPA S.A lors du conseil d’administration de l’agence, réuni le 27 février 2025, selon Medias24. Il succède à Hassan Abkari, directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger, récemment relevé de ses fonctions.

L’annonce intervient quelques jours après la révélation d’activités privées naissantes en Espagne dans le secteur portuaire, menées par Hassan Abkari.

Le 13 janvier 2025, Hassan Abkari a fondé New Port Consulting 2024, une société de conseil en gestion des services portuaires, avec un capital symbolique de 1 euro. Basée à Valence, l’entreprise est enregistrée au Bulletin officiel du registre de commerce de la ville, publié le 18 février 2025, comme le rapporte Economiadigital.

Hassan Abkari en est l’unique associé et administrateur. L’objet social de la société couvre le conseil technique en gestion des services portuaires, ainsi que l’achat, la gestion, la transformation et l’exploitation de biens immobiliers ruraux et urbains, hors crédit-bail.

Cette initiative n’est pas le premier lien entre Hassan Abkari et le secteur portuaire de Valence. En septembre 2024, lors du Forum de l’Association valencienne des entrepreneurs (AVE), une délégation s’est rendue au Maroc pour visiter Tanger Med.

Abkari avait alors accueilli la délégation et présenté les performances et la contribution du port, considéré par l’AVE comme une «infrastructure clé» pour le commerce maritime international.

Hassan Abkari a rejoint Tanger Med en 2006, occupant diverses responsabilités avant de devenir directeur général de l’Autorité portuaire. Il était également membre du directoire de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

Son successeur, Idriss Aarabi, a intégré TMPA en 2007 comme responsable d’exploitation du port passagers et roulier. Natif de Tanger, il est titulaire d’un Master spécialisé en commerce et gestion. Avant Tanger Med, il avait débuté sa carrière en 2002 à la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).