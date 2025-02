Ceuta : Importation record de poisson marocain depuis la réouverture des douanes

Ce jeudi, Ceuta a accueilli sa deuxième livraison de poisson en provenance du Maroc depuis la réouverture des douanes commerciales entre les deux pays. Un camion transportant environ 300 kilogrammes de poissons variés a franchi la frontière, une cargaison nettement plus conséquente que la première, qui avait traversé le 21 février avec seulement 30 kilogrammes de raie.

Cette nouvelle livraison comprenait une dizaine de variétés de poissons, dont du saumon, des chocos, du turbot, du denti, du chopito et de la raie. Selon la délégation gouvernementale, la première cargaison était limitée en raison des mesures préventives et des considérations légales liées au risque de détérioration des marchandises en cas de complications juridiques.

La délégation a également souligné que les douanes commerciales de Ceuta sont désormais une «réalité», et que le flux de marchandises entre Ceuta et le Maroc s'intensifie progressivement.

Pour l'instant, les exportations autorisées se limitent aux poissons frais, fruits et légumes, mis à part une expédition de produits automobiles du Maroc vers Ceuta le 11 février. Dans l'autre sens, on compte des produits de santé, des machines, des unités de climatisation, des appareils électriques et des batteries. Il a également été précisé que les expéditions commerciales ne doivent pas dépasser un camion par jour.