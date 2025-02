Asfi : Démantèlement d'un réseau de drogue exploitant des mineurs pour le «Qarqoubi»

La Gendarmerie Royale de Jemaâ Shaim, relevant du commandement régional de Safi, a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la distribution de drogues et de pilules hallucinogènes. Ce réseau exploitait des mineurs pour effectuer les livraisons, espérant ainsi échapper à la vigilance des forces de sécurité.

L'opération a permis l'arrestation de quatre jeunes hommes et d'une adolescente, pris en flagrant délit avec des armes blanches et une somme d'argent destinée à l'achat de plus de 400 pilules hallucinogènes auprès d'un des principaux trafiquants.

D'après le journal «Assabah», les suspects, qui opéraient à moto, ont attiré l'attention de la Gendarmerie Royale par leur comportement suspect, incitant les autorités à les placer sous surveillance.

Les premières investigations ont révélé que le réseau s'appuyait principalement sur des mineurs pour faire passer les pilules hallucinogènes, utilisant des méthodes ingénieuses pour déjouer les contrôles des forces de l'ordre. Les suspects ont avoué appartenir à un gang qui distribue des drogues de manière clandestine.