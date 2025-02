Historique : Lancement du vol direct Marrakech - Atlanta

Un vol direct reliera les villes de Marrakech et Atlanta, à compter d’octobre 2025. Opéré par la compagnie Delta Air Lines à bord de Boeing 767-400 de 238 sièges, ce programme est lancé à raison de trois fréquences hebdomadaires, constituant «une nouvelle étape» pour le Maroc, dans «le renforcement de sa connectivité avec les États-Unis», indique un communiqué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

En effet, ce vol est «la deuxième liaison directe» mise en place entre les deux pays en l’espace de deux ans, rappelle la même source. Cette initiative permettra de «faciliter l’accès au Royaume et renforcer son attractivité sur le marché nord-américain».

De plus, Atlanta représente «le plus grand hub au monde et une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du territoire américain», desservant 125 villes du pays, Delta Air Lines étant «la plus ancienne compagnie aérienne en activité aux États-Unis et l’une des plus prisée au monde».

Le communiqué rappelle aussi que l’accord stratégique entre l’ONMT et Delta Air Lines pour le lancement de cette ligne permettra de «drainer un flux important de voyageurs vers le Maroc, contribuant à la croissance du tourisme et au développement des échanges entre les deux pays».

Selon la même source, «il s’agit de la première liaison point-à-point de la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines vers le Maroc et plus largement l’Afrique du Nord».

Cette nouvelle route aérienne permet à l’ONMT de connecter Marrakech à trois hubs nord-américains : Montréal avec Air Transat, New York avec United Airlines et Atlanta avec Delta Air Lines.

Le but est également de «consolider le positionnement de la destination Maroc sur ce marché, qui représente près de 125 millions de voyageurs».

Par ailleurs, l’ONMT rappelle qu’en 2024, 402 377 touristes américains ont visité le Maroc, soit plus de 7% qu’en 2023). En janvier 2025, ces arrivées ont été de 26 777 (+31%).

A terme, l’objectif est de franchir «le cap du million de touristes américains».