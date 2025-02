Ramadan : L’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Qatar et d’autres pays annoncent leurs dates

Ce vendredi, les autorités religieuses de nombreux pays se succèdent dans l’officialisation des dates du début du mois de ramadan. En Arabie saoudite, la Cour suprême a annoncé que samedi 1er mars serait le premier jour du jeûne, après observation du croissant de lunaire, selon l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Cette date est rendue officielle également en Jordanie, aux Emirats arabes unis (EAU) et au Qatar. A Omar, le Comité d’observation du croissant a annoncé, ce vendredi également, que samedi 1er mars 2025 serait le premier jour du jeûne. En Indonésie, la confirmation a été faite par le ministre de la religion, Nasaruddin Umar, après observation au niveau de 125 points à travers 34 provinces. Le Conseil suprême des affaires islamiques (CSAI) à Bahreïn fixé également le début du jeûne à samedi 1er mars.

En Europe, d’autres instances annoncent la même date, notamment l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) après une réunion du Conseil des théologiens par visioconférence. «L’EMB invite les citoyen·ne·s de confession musulmane à profiter de ce mois pour multiplier les prières envers les personnes malades et vulnérables, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d’un ou plusieurs proches», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

En France, le Conseil français du culte musulman (CFCM) prévoit que les musulmans débutent le ramadan, samedi 1er mars. Selon la méthode des calculs, le mois de jeûne se terminerait dimanche 30 mars 2025, l’Aïd el-Fitr étant prévu le lendemain. A cette occasion, il a adressé «ses meilleurs vœux» à l’ensemble de la communauté. En effet, cette période est marquée par «le jeûne, la prière et la générosité», rappelle pour sa part la Grande mosquée de Paris. Les autres organisations musulmanes du pays annonceront également des dates.

En préparation des festivités spécifiques au ramadan, qui connaît de grands rassemblements, des retrouvailles en mosquées ou autour des tables du ftour, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a appelé les préfets et les responsables de la sécurité à une «extrême vigilance», comme c’est le cas lors des périodes de la Toussain et des fêtes de fin d’année.

Selon un télégramme cité par Franceinfo, «le niveau élevé de la menace terroriste» dans le pays, ainsi que «la persistance des tensions au plan international» nécessitent «le maintien d’une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux».

En Allemagne, les dates du début et de la fin de ramadan sont également connues. «Le mois de jeûne de cette année commence samedi 1er mars 2025 et se termine samedi 29 mars 2025. La fête de la rupture du jeûne (ʿĪd al-Fiṭr/Bayram) tombe donc le dimanche 30 mars 2025», a annoncé le Conseil des musulmans dans le pays (ZMD).

Dans son annonce, l’instance a par ailleurs fait savoir que «le montant de la Zakāt al-Fiṭr a été fixé à un minimum de 7,00 euros par personne/ménage, tandis que le montant de la Fidyah (compensation pour les personnes qui ne jeûnent pas) est d’au moins 4,00 euros».

Rappelant que «le ramadan est une période de spiritualité, d’introspection et de communauté», le ZMD insiste que «dans un monde marqué par de nombreux défis, ce mois sacré nous appelle à réfléchir sur ce qui est essentiel : la foi, la solidarité et la charité».

Une date unifiée par le calcul astronomique

En outre-Atlantique, le Conseil du fiqh musulman en Amérique du Nord (FCNA) s’est basé sur le calcul astronomique en s’alignant sur les critères du Conseil européen de la fatwa et de la recherche (ECFR), pour confirmer que «le premier jour du ramadan est samedi 1er mars 2025».

Aux Etats-Unis et au Canada, la prière de Tarawih débute ce vendredi soir, tandis qu’Aïd el-Fitr, premier jour de Shawwal, est fixée à dimanche 30 mars 2025. «Les désaccords sur les détails techniques de l’observation de la lune ne doivent pas entraîner la désunion de nos cœurs», a rappelé l’instance.

En Océanie, le Conseil national des imams australiens a procédé à «de longues consultations avec les imams du Conseil australien de la fatwa», pour annoncer les dates du mois béni dans le pays, à compter de samedi 1er mars.

??? ???????????? ?? ??? ???? ????? ?? ??????? ????? – ????



Following extensive consultations with the Imams from the Australian Fatwa Council, the Grand Mufti of Australia, Dr Ibrahim Abu Mohamad wishes to make the following… pic.twitter.com/PhR9MDoGsf — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) February 24, 2025

A ce titre, le grand mufti d’Australie, Dr Ibrahim Abu Mohamad, a déclaré : «Tout d’abord, à Sydney, le soleil se couchera vendredi 28 février à 19h32 (AEST), tandis que la nouvelle lune du mois de ramadan se couchera à 19h44 la même nuit (…) À Perth, le soleil se couchera vendredi 28 février à 18h52 (AWST), tandis que la nouvelle lune du mois de ramadan se couchera à 19h08 (…)».

Le grand mufti d’Australie et le Conseil australien de la fatwa ont souligné avoir déterminé le début du mois de ramadan sur la base d’«une méthode que de nombreux savants internationaux, conseils et pays musulmans éminents et réputés ont adoptée».

Dans ce sens, les représentants cultuels du pays ont appelé «tous les musulmans à respecter les différentes opinions sur cette question et œuvrer à l’unité de la communauté, en préservant les valeurs et les intérêts communs qu’ils ont tous et partagent».

D’autres pays annoncent le début du ramadan pour le 2 mars

Ce vendredi, le Conseil religieux islamique de Singapour (Muis) a pour sa part annoncé les dates du mois béni dans le pays. Le mufti Dr Nazirudin Mohd Nasir a indiqué que le premier jour de jeûne du ramadan serait dimanche 2 mars 2025.

En Malaisie également, les musulmans commencent le jeûne du ramadan dimanche 2 mars, a déclaré le gardien du sceau des souverains. Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad a fait savoir que la date avait été fixée par ordre du sultan Ibrahim, roi de Malaisie, après concertations. L’annonce a été diffusée sur Radio Televisyen Malaysia (RTM), ce vendredi, l’observation lunaire a concerné 29 sites à travers le pays.

Les musulmans de Brunei commenceront aussi leur jeûne, dimanche 2 mars 2025, selon une annonce diffusée sur la Radio Télévision Brunei (RTB), après observation du croissant. Ainsi, les prières de Tarawih commenceront samedi soir.

Ce sera le cas également pour la communauté musulmane de l’Inde, selon une annonce du Centre islamique dans le pays. Au Japon, la même date a été confirmée par le Comité de l’observation du croissant.