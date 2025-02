Sanlam Maroc investit 150 MDH dans Dislog Group

Sanlam Maroc a pris une participation minoritaire non contrôlante dans l’actionnariat de Dislog Group. Cet investissement, d’un montant de 150 millions de dirhams, permettra à Dislog Group de renforcer son pôle santé et de poursuivre son développement par croissance externe (M&A) dans les secteurs de la pharmacie et des dispositifs médicaux.

Dislog Group détient plusieurs entités spécialisées, notamment Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Son pôle santé s’organise autour de trois business units couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques, offrant ainsi une chaîne de valeur complète, de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés.

Cet investissement vient soutenir une stratégie d’expansion dans un secteur en pleine croissance au Maroc, consolidant ainsi le positionnement de Dislog Group sur le marché de la santé.

À cette occasion, Yahia Chraibi, Directeur Général de Sanlam Maroc, a déclaré :

«Sanlam et Dislog partagent un même engagement envers l’innovation et l’excellence du service. En investissant dans un acteur marocain aussi dynamique, nous réaffirmons notre volonté de soutenir pleinement l’économie nationale, en particulier dans le secteur de la santé, où nous disposons d’une expertise reconnue.»

Moncef Belkhayat, Président-Directeur Général de Dislog Group, a ajouté :

«L’entrée de Sanlam dans notre capital institutionnalise davantage notre actionnariat. En tant que champion marocain du FMCG et de la santé, nous avons l’ambition d’accélérer notre développement à l’international, une vision que nous partageons avec Sanlam.»