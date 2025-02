Inauguration de la Villa Carl Ficke, Musée de la mémoire de Casablanca

La Villa Carl Ficke, transformée en Musée de la mémoire de Casablanca, a été inaugurée jeudi, offrant un espace dédié à la préservation et à la valorisation de l’histoire et du patrimoine de la ville.

L’inauguration a eu lieu en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, et du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.

Cet événement marque l’ouverture d’un lieu de découverte et de partage, qui abritera désormais des expositions artistiques et des événements culturels.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre Bensaid a souligné l’importance de cette initiative, précisant qu’elle constitue un pas majeur pour faire connaître l’histoire, les cultures et le patrimoine de la ville aux générations présentes et futures.

Selon lui, la ville de Casablanca voit dans ce projet une contribution précieuse à la préservation et à la transmission de son héritage culturel.

De son côté, Mehdi Qotbi a mis en valeur la richesse historique de la Villa Carl Ficke, soulignant qu’elle porte une mémoire collective unique de l’histoire de Casablanca.

Il a également mis l’accent sur l’élan impulsé par le roi Mohammed VI, qui a permis l’émergence de plusieurs musées à travers le Maroc, offrant ainsi aux citoyens une occasion de découvrir et préserver leur patrimoine, tout en jouant un rôle crucial dans la transmission de l’histoire du pays.

Le Musée de la mémoire de Casablanca présente des expositions temporaires, permettant d’explorer la diversité des expressions artistiques. L’expérience du visiteur s’étend à l’extérieur, où une esplanade aménagée avec soin expose des œuvres d’art, transformant ainsi la Villa en un véritable musée à ciel ouvert, un espace de verdure et de création au cœur de Casablanca.

Fruit d’un partenariat entre la FNM, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la Commune de Casablanca et l’arrondissement de Mers Sultan, avec le soutien de la Wilaya de la région Casablanca-Settat et du Conseil de la région, ce projet témoigne de la volonté de Casablanca de se positionner comme une destination culturelle incontournable.

Construite au début du XXe siècle par le commerçant allemand Carl Ficke, la villa a rempli diverses fonctions au fil du temps. Aujourd’hui, elle ouvre un nouveau chapitre de son histoire en devenant un lieu de découverte et de partage, accueillant des expositions artistiques et des événements culturels, et offrant un accès à tous.