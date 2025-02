Le Maroc, un partenaire énergétique stratégique pour l’Europe (Gérard Mestrallet)

Le Maroc dispose d’atouts exceptionnels en matière énergétique, a souligné jeudi à Rabat Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président français pour le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe.

Parmi ces atouts figurent «un vent régulier et puissant, notamment dans le Sud, un ensoleillement remarquable, un vaste foncier disponible, une organisation administrative et ministérielle bien structurée, ainsi qu’une offre hydrogène compétitive», a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. La proximité avec l’Europe renforce également le positionnement du Maroc comme partenaire clé en matière énergétique.

Les discussions ont notamment porté sur la production et le transport de l’hydrogène, de l’ammoniac et du e-fuel, ainsi que sur les options de connectivité énergétique entre le Maroc et la France. Gérard Mestrallet a évoqué la possibilité d’une interconnexion électrique entre Nador et Marseille, un projet actuellement à l’étude pour en évaluer la faisabilité.

De son côté, Nizar Baraka a mis en avant le rôle stratégique que pourrait jouer le port Nador West Med dans l’exportation de l’hydrogène vert vers la France.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération énergétique signé entre le Maroc et la France lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron. Elle s’est tenue en présence de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, et du président du directoire du Réseau Transport et Électricité, Xavier Piechaczyk.