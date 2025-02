La voie express Tiznit-Dakhla, levier d’emploi et de développement pour les provinces du Sud

L’exploitation de la voie express Tiznit-Dakhla devrait générer chaque année plus de 30 000 journées de travail directes et 150 000 indirectes, a annoncé jeudi à Rabat Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI à l’occasion du 40ᵉ anniversaire de la Marche verte. Durant sa phase de réalisation, il a permis la création de 2,5 millions de journées de travail, contribuant ainsi à l’emploi dans la région, a précisé Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Les travaux, réalisés par des entreprises et cadres marocains, ont impliqué 35 grandes entreprises de travaux, 15 bureaux d’études, 14 cabinets de topographie et 4 laboratoires de contrôle de qualité, favorisant ainsi le développement du secteur national du BTP.

Au-delà de l’emploi, cette infrastructure réduit la distance entre Tiznit et Dakhla pour tous types de véhicules, notamment les poids lourds, essentiels à l’activité économique. Elle contribue à la baisse des coûts et des délais de transport, tout en améliorant la sécurité routière et l’attractivité des provinces du Sud.

Dans ce cadre, Mustapha Baitas a également évoqué la construction de la rocade de Laâyoune, comprenant un pont de 1 648 mètres sur l’oued Sakia El Hamra. Avec une largeur de 21,4 mètres et deux voies par sens, ce projet, lancé en février 2024, s’étale sur 40 mois pour un budget de 1,28 milliard de dirhams.

Considérée comme l’un des projets d’infrastructure majeurs de la dernière décennie, la voie express Tiznit-Dakhla couvre 1 055 km. Elle comprend une route express de 550 km entre Tiznit et Laâyoune ainsi que l’élargissement de la route nationale entre Laâyoune et Dakhla sur 500 km. Un projet stratégique pour renforcer la connexion entre le Nord et le Sud du Royaume.