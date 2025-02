Indice de Démocratie 2024 : Le Maroc, premier régime hybride du monde arabe

Le Maroc s'est classé à la 91e place mondiale parmi 167 pays dans l’Indice de la Démocratie 2024, publié aujourd'hui par le journal britannique "The Economist". Avec un score de 4,97 sur 10, le royaume gagne deux places par rapport à l'édition 2023.

Ce rapport, émanant de l'Economist Intelligence Unit, souligne la progression régulière du Maroc. En 2006, le pays affichait un score de 3,9, puis est passé à 4,07 en 2012, 4,77 en 2016, 4,9 en 2018, et 5,10 en 2019, avant de connaître une légère baisse ces dernières années.

L'indice évalue la démocratie dans 167 pays à travers cinq critères principaux, avec des scores de 0 à 10. Plus le score est élevé, plus le pays est considéré comme démocratique.

Le Maroc a obtenu 5,25 points pour le processus électoral et le pluralisme, 4,29 pour la performance du gouvernement, 5,56 pour la participation politique, 5,63 pour la culture politique, et 4,12 pour les libertés civiles.

Dans le monde arabe, seuls le Maroc et la Tunisie figurent dans la catégorie des «démocraties hybrides», tandis que les autres pays sont classés comme régimes autoritaires.

L'indice classe les pays en quatre catégories : démocraties pleines, démocraties imparfaites, régimes hybrides et régimes autoritaires.

Le Maroc occupe la première place dans le monde arabe, suivi par la Tunisie, 93e mondialement, puis la Mauritanie (108e), l'Algérie (110e) et la Palestine (112e). Dans la région MENA, le Maroc est devancé uniquement par Israël, classé 31e mondialement.

Au niveau mondial, la Norvège domine le classement, suivie de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, de l'Islande, de la Suisse, de la Finlande et du Danemark. À l'opposé, la Corée du Nord, le Myanmar et l'Afghanistan ferment la marche.

«La démocratie représentative est rare au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pleinement pratiquée uniquement en Israël. La plupart des régimes offrent des éléments limités de représentation politique pour apaiser les demandes de démocratie, tout en maintenant un contrôle centralisé strict.»

Selon le rapport, «des façades démocratiques superficielles sont visibles dans les systèmes sectaires rigides d'Irak et du Liban, ainsi que dans les monarchies constitutionnelles de Jordanie et du Maroc, qui penchent fortement en faveur du palais, et dans les parlements symboliques des monarchies républicaines et autoritaires, comme en Égypte, Oman et Arabie Saoudite».

«Il n'est pas surprenant que le classement le plus bas de la région concerne le processus électoral et le pluralisme.»

Enfin, le rapport révèle que l'indice mondial de la démocratie a chuté de 5,52 en 2006 à un niveau historiquement bas de 5,17 en 2024, avec 130 des 167 pays enregistrant une baisse ou aucune amélioration de leur classement.

Il confirme que plus d'un tiers de la population mondiale (39,2 %) vit sous un régime autoritaire. Actuellement, 60 pays sont classés comme «régimes autoritaires», soit une augmentation par rapport à l'indice 2023, et une hausse de huit pays depuis 2014.