African Lion 2025 : Réunion de planification finale du 24 au 28 février à Agadir

L’état-major de la Zone sud abrite, du 24 au 28 février à Agadir, la réunion de planification finale de la 21e édition de l’exercice African Lion 2025.

Un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales (FAR) indique qu’en plus des représentants des FAR et des Forces armées des États-Unis, plusieurs pays amis participent à cette réunion afin d’arrêter les derniers préparatifs concernant les différentes activités prévues dans le programme de cette édition.

Ces activités, poursuit la même source, comprennent des formations dans plusieurs domaines opérationnels, des exercices de planification au profit des cadres participants, ainsi que de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), en plus de manœuvres conjointes, ajoutant que la 21e édition de l’exercice African Lion inclura des actions parallèles à caractère humanitaire et social.

Prévu du 12 au 23 mai 2025 dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, l’exercice African Lion 2025 vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, contribuant ainsi à la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région, conclut le communiqué.