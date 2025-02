Casablanca Sud alimentée en eau dessalée avec une capacité de 60 Mm³/an

OCP Green Water franchit une nouvelle étape dans la gestion durable des ressources en eau avec la mise en service d’une capacité annuelle de 60 millions de mètres cubes (Mm³) d’eau dessalée destinée à Casablanca Sud. Ce projet d’envergure a été mené en un temps record, en collaboration avec OCP Manufacturing, JESA, des partenaires industriels nationaux et internationaux ainsi que les autorités publiques. Il illustre l’engagement du Groupe OCP face au stress hydrique du bassin de l’Oum Rabii.

Après avoir alimenté Safi et El Jadida en eau dessalée, OCP Green Water renforce son action en faveur de la sécurisation des ressources hydriques avec une nouvelle unité de dessalement sur le site OCP de Jorf Lasfar. D’une capacité initiale de 20 Mm³/an en octobre 2024, cette infrastructure a rapidement été portée à 60 Mm³/an à la fin décembre. Aujourd’hui, elle couvre plus d’un quart des besoins en eau potable de Casablanca.

Le projet repose sur une station de dessalement, une station de pompage et une conduite de 54,5 km réalisée par les autorités publiques, reliant l’installation à la station du barrage de Daourate, essentielle pour l’approvisionnement en eau de Casablanca Sud.

Afin d’optimiser l’usage des ressources et de réduire son empreinte environnementale, le projet intègre un système de recyclage de l’eau de mer utilisée pour le dessalement. Cette synergie avec l’unité de production de Jorf Lasfar permet de réutiliser ces eaux et d’améliorer la gestion hydrique du site.

Spécialiste du dessalement et du traitement des eaux usées, OCP Green Water utilise exclusivement des énergies propres pour répondre aux besoins en eau industrielle des sites d’OCP et alimenter en eau potable des villes comme Safi, El Jadida et désormais Casablanca.

Avec une capacité installée de 185 Mm³ en 2024 entre Jorf Lasfar et Safi, OCP Green Water ambitionne d’atteindre 280 Mm³ en 2025 et 560 Mm³ d’ici 2027, en parallèle du traitement de 50 Mm³ d’eaux usées. Son action s’étendra prochainement à d’autres villes comme Khouribga, Youssoufia, Benguerir et Marrakech.