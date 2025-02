Ramadan : Rencontre avec la délégation religieuse mobilisée à l’étranger

Une rencontre de communication a été organisée, mercredi à Rabat, en faveur de la délégation religieuse devant se rendre à l’étranger à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette rencontre, tenue dans l’Institut Mohammed VI de formation des imams, des mourchidines et mourchidates, a été l’occasion pour la délégation, mise en place par le ministère des Habous et des affaires islamiques, de recevoir les orientations nécessaires pour mener à bien leur mission d’encadrement des membres de la communauté marocaine durant le mois béni pour l’année 1446H/2025.

Composée de 25 prédicateurs et 22 prédicatrices, ainsi que 363 mouchafiïnes, la délégation se rendra en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, au Danemark, au Canada et en Estonie pour répondre aux attentes des Marocains de l’étranger en termes d’encadrement religieux et contribuer au raffermissement des liens entre les membres de la communauté, tout en œuvrant en parfaite synergie avec les lois européennes et les associations actives en la matière.

A cette occasion, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Saïd Chabar, a appelé la délégation marocaine à mener la mission qui leur est assigné dans un esprit de responsabilité afin d’assurer l’accompagnement et l’encadrement religieux des MRE et leur transmettre la sounna.

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a veillé à répartir les prédicateurs, prédicatrices et des mouchafiïnes sur les différents pays européens, sur la base de l’accord paraphé avec les ambassades et consulats du Maroc, ainsi qu’avec les instances en charge de la gestion des mosquées marocaines, considérées comme l’interlocuteur officiel dans ce contexte.