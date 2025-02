Maroc : Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent vendredi et samedi

Des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses et rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1 800 m sont attendues, de vendredi à 11h à samedi à 06h, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, de fortes pluies parfois orageuses avec rafales oscillant entre 30 et 50 millimètres concerneront de vendredi à 6h à samedi à 16h, concerneront Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Berrechid, Settat, Casablanca, Nouaceur, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Taroudant, Nador, El Hoceima, Berkane et Oujda.

En outre, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (70-95 km/h) sont attendues, vendredi de 11h à 21h, à Figuig, Jerada, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt, Boulemane, Guercif et Tinghir.