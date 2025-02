Maroc – Mexique : Consultations politiques et «nouvelle étape» dans les relations bilatérales

La sous-secrétaire des Relations extérieures du Mexique, María Teresa Mercado Pérez, a affirmé, mercredi à Mexico, que la tenue de la première session des consultations politiques entre le Maroc et le Mexique ouvre la voie à «une nouvelle étape» dans les relations diplomatiques entre les deux pays, et témoigne de la volonté commune d’approfondir la coopération dans divers domaines.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ses entretiens avec Fouad Yazourh, ambassadeur directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mercado Pérez a souligné que cette réunion a été l’occasion d’identifier un nombre important de points de convergence sur des questions d’intérêt commun et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur des questions bilatérales, régionales et internationales, et sur la coopération économique, le commerce et l’investissement, ainsi que sur les questions multilatérales où les deux pays peuvent adopter des positions communes, a-t-elle indiqué. Elle a ajouté que la coopération internationale pour le développement et les échanges culturels et académiques avaient également été abordés.

Et de préciser que cette première réunion du mécanisme de consultations politiques constitue un jalon important dans le rapprochement entre Rabat et Mexico, mettant en avant la complémentarité stratégique entre les deux pays, le Maroc étant une porte d’entrée vers l’Afrique et le Mexique vers l’Amérique latine.

Mercado Pérez a, par ailleurs, réitéré l’engagement des deux parties à œuvrer ensemble pour relever les défis communs et promouvoir un partenariat bilatéral dynamique et mutuellement bénéfique.