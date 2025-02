Mexique : Le Parti révolutionnaire institutionnel soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), formation politique historique au Mexique, a exprimé sa «solidarité avec la lutte légitime» du Maroc pour défendre sa souveraineté sur son Sahara.

«Notre parti marque le début d’une nouvelle étape dans ses relations internationales, réaffirmant sa reconnaissance et sa solidarité avec la lutte légitime du peuple marocain pour défendre sa souveraineté sur le Sahara», a indiqué le président du PRI, Alejandro Moreno.

Cette position a été exprimée dans un message sur le réseau X, à l’issue d’une rencontre tenue, mercredi à Mexico, par le chef du parti mexicain avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami qui effectue une visite de deux jours dans ce pays d’Amérique latine, à la tête d’une délégation de chefs de groupes parlementaires.

L’annonce faite par le président du PRI est d’autant plus marquante du fait que c’est cette formation, alors au pouvoir, qui avait acté en 1979 la reconnaissance par le Mexique de la «RASD».

«Dans un monde multipolaire en constante transformation, le PRI reste à l’avant-garde, défendant les intérêts du Mexique et promouvant une architecture mondiale renouvelée», a ajouté Moreno, insistant sur l’impératif du respect des principes de la non-intervention et de la résolution pacifique des conflits.

A l’occasion d’une session spéciale mardi à la Chambre des députés du Mexique marquée pour un discours du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, la députée Marcela Guerra a plaidé avec vigueur, au nom de ce parti fondé en 1912, en faveur de relations renforcées entre le Maroc et le Mexique, deux pays qui s’acquittent d’un rôle stratégique dans leur environnement régional respectif.

Dans son allocution à la tribune de la Chambre basse du Congrès mexicain, elle a également mis en avant le potentiel du partenariat entre les deux pays, construit au fil de 60 ans de relations diplomatiques, et soutenue par plusieurs accords de coopération dans divers secteurs.

La députée a en outre insisté sur le potentiel du Maroc et du Mexique en tant que portes d'entrée respectives vers l’Afrique et les Amériques, capables de contribuer à la stabilité et au développement international.