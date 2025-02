Mazeej Mall : Le groupe Marjane inaugure son retail park à Laâyoune

Marjane Group a inauguré, le 26 février, le premier retail park nouvelle génération de dans les provinces du sud, sur l’avenue Mohammed VI à Laâyoune. Géré par Marjane Reim, Mazeej Mall est le fruit d’un investissement de plus de 260 millions de dirhams, étendu sur 60 000 m², dont 30 000 m² de surface couverte. L’objectif est de «participer à la dynamique de développement économique et social que connait la région», fait savoir un communiqué.

En effet, cette structure réunit «des enseignes locales, nationales et internationales» proposant des articles de mode, d’électroménager, d’ameublement, de cosmétique, mais aussi des produits sahraouis. Selon la même source, Mazeej Mall accueille «un hypermarché de 11 000 m², une importante offre d’ameublement sur 5 400 m² et 34 boutiques sur plus de 13 000 m², une aire de jeux extérieure pour enfants de 1 500 m² ainsi qu’un espace loisirs intérieur de plus de 700 m²». Par ailleurs, un parking gratuit propose 555 places, en plus d’une station de services sur 1 300 m².

En termes de dynamique économique, ce projet permet la création de près de 1 000 emplois directs et indirects dans divers secteurs, «de la gestion commerciale à l’entretien, en passant par la sécurité et les services aux clients».

La structure tient également compte de l’impact environnemental, avec l’installation de panneaux photovoltaïques pour la consommation électrique et l’intégration des énergies renouvelables.