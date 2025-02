Fès : Zinco inaugure une nouvelle ligne de production de compteurs électriques intelligents

Ce mercredi, à Fès, Zinco, filiale du groupe Zinelec, a inauguré sa nouvelle ligne de production de compteurs électriques intelligents, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Spécialisée dans la fabrication de compteurs d’eau, d’électricité, de poteaux en béton armé pour les lignes électriques et dans la commercialisation de solutions d’éclairage public, Zinco a amorcé depuis 2011 une transition vers l’intégration industrielle locale, après avoir représenté des marques internationales.

L’installation de cette nouvelle ligne de production, dotée d’un investissement de 12 millions de dirhams et générant 71 emplois supplémentaires, marque une avancée technologique prometteuse pour l’entreprise. Ces compteurs intelligents permettent une mesure précise de la consommation, une gestion à distance et une intégration dans des réseaux électriques intelligents, répondant ainsi aux enjeux de la transition énergétique et à la modernisation des infrastructures nationales.

Lors de l’inauguration, Ryad Mezzour a souligné que ce projet incarne une «révolution dans la gestion de l’énergie», en phase avec la stratégie énergétique nationale portée par la vision du roi Mohammed VI.

Grâce à une technologie de communication intégrée, ces compteurs permettent aux ménages de suivre leur consommation en temps réel, facilitent une gestion plus efficiente des réseaux par les fournisseurs d’énergie et favorisent l’intégration des énergies renouvelables.

Avec une capacité de production annuelle pouvant atteindre 900 000 unités, cette usine représente une opportunité économique pour la région de Fès-Meknès et contribue au renforcement de la souveraineté industrielle du Maroc, tout en répondant aux besoins des marchés africains.