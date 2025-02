Aïd Al-Adha : Le Roi Mohammed VI appelle les Marocains à renoncer au sacrifice

Le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, a adressé un message à son peuple concernant l’abstention d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd Al-Adha cette année. Le message royal a été lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors du journal télévisé du soir de la chaîne Al Aoula.

Dans ce message, le Souverain rappelle que la célébration de l’Aïd Al-Adha revêt une signification religieuse profonde et témoigne de l’attachement du peuple marocain aux valeurs de l’Islam. Toutefois, il souligne que le pays fait face à des défis climatiques et économiques ayant entraîné une diminution importante du cheptel.

Conscient des difficultés que cette situation pourrait engendrer pour les familles aux revenus modestes, et en sa qualité de Commandeur des croyants, garant des pratiques religieuses selon les principes de nécessité et d’intérêt général, le Roi appelle les Marocains à s’abstenir du sacrifice cette année. Il rappelle que l’Aïd Al-Adha est une sounna confirmée, accomplie en fonction des possibilités de chacun, et cite l’exemple du Prophète Mohammed – paix et bénédiction sur Lui – qui avait sacrifié deux moutons, l’un pour lui-même et l’autre au nom de sa communauté.

Sa Majesté invite ainsi les Marocains à célébrer l’Aïd en préservant ses dimensions spirituelles et sociales, notamment à travers la prière collective, la solidarité, l’aumône et les bonnes œuvres. Il exhorte chacun à rendre grâce à Dieu et à perpétuer l’esprit de fraternité et de partage qui caractérise cette fête sacrée.