Sahara : Le Conseil de la Nation algérien suspend ses relations avec le Sénat français

Le Conseil de la Nation algérien, la chambre basse du parlement, a annoncé ce mercredi, par le biais d'un communiqué, la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français. Cette décision inclut la suspension du protocole de coopération parlementaire signé entre les deux institutions le 8 septembre 2015, en réaction à la visite du président du Sénat français, Gérald Larcher, à Laâyoune.

Le Conseil de la Nation algérien a fermement condamné cette visite, la qualifiant de «défi flagrant» et d'«alignement évident» sur les «politiques coloniales» et les «récits hostiles» du Maroc, remettant en cause la légitimité internationale et les chartes des Nations Unies.

L'insitution parlementaire a décrit la visite comme un «dérapage récurrent» et une «déviation extrêmement dangereuse», reflet de la montée de l'extrême droite en France et de son influence sur la scène politique et les prises de décision. Elle a ajouté que cet acte est «inacceptable» et «non surprenant», et qu'il méprise la légitimité internationale, en contradiction avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France est membre permanent, censées défendre les droits humains et le droit des peuples à l'autodétermination, au lieu de les saper.

Le Conseil de la Nation algérien tient la France pour responsable des conséquences de cette visite, qu'elle qualifie d'«irresponsable, provocatrice et ostentatoire».

Cette décision survient quelques jours après la condamnation par le ministère algérien des Affaires étrangères de la visite à Laâyoune de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, la qualifiant de «dangereuse» et «provocatrice».

Les relations entre l'Algérie et la France se sont particulièrement tendues après la décision du président français, en juillet dernier, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Pourtant, lors des réunions internationales, l'Algérie répète qu'elle n'est pas partie prenante au conflit, précisant que les seuls protagonistes sont le Maroc et le Front Polisario. Elle mobilise cependant toutes ses ressources diplomatiques et financières pour contester l'intégrité territoriale du Maroc.

Le Front Polisario n'a pas encore réagi à la visite de Gérald Larcher à Laâyoune.