Zurich : Une exposition retrace la reconstruction d’Agadir vers une Afropolis moderne

«Built from dust, Earth, Soil and the Modern Afropolis» est le thème d’une exposition architecturale et artistique, qui se tient du 26 février au 9 mai, à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), mettant en lumière la reconstruction de la ville d’Agadir après le séisme de 1960. Le vernissage de l’exposition, organisée par l’Institut de l’Histoire et de la Théorie de l’architecture de l’EPFZ à la salle d’expositions GTA exhibitions, s’est déroulé mardi soir en présence de personnalités marocaines et suisses, notamment des diplomates, des universitaires, des artistes et des étudiants de l’institut.

Grâce à une collection de documents historiques, comprenant photos, plans architecturaux, cartes et vide os, elle offre un témoignage visuel de la manie re dont la ville d’Agadir a e te repense e et reconstruite après le séisme. Cette célébration de l’architecture et de l’urbanisme en Afrique met à l’honneur le livre «Agadir. Construction d’une Afropôle moderne», coédité par le professeur Tom Avermeate, Directeur de la Chaire de l’Histoire et de la Théorie de l’Urbanisme à l’EPFZ, avec Maxime Zaugg et Lahbib Moumni.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur de Suisse à Rabat, Valentin Zellweger, a salué l’excellence des relations de longue date entre le Maroc et la Suisse, mettant en avant leur solidité et durabilité. Il a rappelé le rôle crucial de la Suisse dans la reconstruction d’Agadir après le tremblement de terre de 1960 et souligné l’intervention rapide de la Croix-Rouge suisse pour venir en aide aux victimes. Cette coopération et solidarité ont également été illustrées lors des séismes d’Al Hoceïma et celui d’Al Haouz, témoignant d’un engagement durable de la Suisse envers le Maroc, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Suisse, Lahcen Azoulay, a félicité les organisateurs de cette exposition, première en son genre, marquant un jalon important dans l’évolution des relations maroco-suisses. Il a rappelé que cette exposition se déroule dans un contexte où les relations de coopération entre les deux pays sont excellentes, couronne es par la signature de la Déclaration conjointe Maroc-Suisse à Berne en de cembre 2021.

Réalisée dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut du paysage urbain (IUL), l’École d’architecture, de design et de génie civil de ZHAW, la Mémoire des architectes modernes marocains (MAMMA) et Zamân Books & Curating, l’exposition met en lumière également des œuvres des artistes Younes Benslimane, M’barek Bouhchichi, Lungiswa Gqunta et Alexander Cyrus Poulikakos.