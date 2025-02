Datacenter : Evernex célèbre 12 ans de succès au Maroc

Evernex, leader mondial de la tierce maintenance pour les infrastructures IT, a célébré ses 12 ans de présence au Maroc lors d’une soirée festives au Carré d’Or à Casablanca. Animée par Rachid Mbarki, l’événement a mis à l’honneur les lauréats de la Sales Academy, programme phare de l’entreprise dédié à l’employabilité des jeunes. Depuis son lancement, plus de 200 jeunes Marocains ont été formés et déployés à l’international, illustrant l’engagement d’Evernex en faveur du développement des talents locaux.

«95 % de nos employés ont moins de 35 ans. La jeunesse marocaine est notre plus grande force», a souligné Mounsef Ben Haddouch, directeur général d’Evernex Africa.

Présent dans 165 pays, Evernex a choisi le Maroc pour célébrer cette étape clé, confirmant le rôle stratégique de sa filiale marocaine en tant que hub régional. L’événement a réuni des représentants des plus grandes entreprises marocaines et des personnalités institutionnelles, témoignant de l’ancrage profond de l’entreprise dans l’économie locale.

Depuis son implantation en 2013, Evernex Maroc s’est imposé comme le siège des opérations africaines, fournissant des services de maintenance IT aux secteurs des télécoms, de la banque, de l’industrie et de la défense. En 2025, l’entreprise franchit une nouvelle étape avec l’inauguration d’un centre de services partagés, dédié à la Digital Factory, au support Help Desk et à la logistique, renforçant ainsi son empreinte internationale.

«Ce 12e anniversaire marque notre succès en Afrique et notre volonté de continuer à innover pour un avenir plus durable.» Mounsef Ben Haddouch