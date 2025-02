L’ONCF passe commande de 40 trains espagnols en plus des 110 trains coréens

Après avoir officialisé l’achat de 110 trains régionaux au constructeur sud-coréen Hyundai Rotem, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a attribué un autre contrat d’envergure à l’entreprise espagnole CAF. Ce dernier porte sur la fourniture de 40 trains interurbains pour un montant pouvant atteindre 600 millions d’euros (environ 6,5 milliards de dirhams).

Dans la première phase d’un projet ambitieux visant à renforcer son parc ferroviaire avant la Coupe du monde 2030, l’ONCF a écarté le constructeur espagnol Talgo au profit de CAF pour l’acquisition des 40 trains interurbains. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres global portant sur 150 nouveaux trains, dont l’ONCF prévoit la mise en service progressive d’ici 2030.

Le projet de renouvellement et d’extension du réseau ferroviaire marocain inclut également l’acquisition de 110 trains régionaux express (RER). Cette commande a été attribuée à Hyundai Rotem, au détriment du fabricant espagnol CAF et du chinois CRRC Zhuzhou Locomotive Co.

Au total, l’ONCF prévoit l’acquisition de 168 nouveaux trains : interurbains, trains de banlieue à grande vitesse et RER, ainsi que 18 trains à très grande vitesse (TGV). L’ensemble du projet représente un investissement d’environ 1,8 milliard d’euros (environ 19 milliards de dirhams), destiné à moderniser et développer le réseau ferroviaire du pays en prévision des grands événements à venir, notamment la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.