Jazzablanca 2025 : Le programme des soirées du Village du 6 au 9 juillet

La 18e édition du festival Jazzablanca, qui s’étend pour la première fois sur dix jours, du 3 au 12 juillet 2025, sera marquée par des créations originales et une atmosphère immersive au Village d’Anfa Park. Plusieurs artistes seront à l’affiche, dont Salif Keïta, Jordan Rakei, Tif, Emel et Alfa Mist, en plus d’Aïta mon amour, Waaju & Majid Bekkas Trio et Ezra Collective, annoncent les organisateurs.

«Cœur battant du festival, le Village de Jazzablanca a été pensé comme un espace de découvertes et de convivialité, où la musique se vit pleinement», soulignent-ils dans un communiqué, en évoquant un lieu qui «se réinvente et sera, pendant quatre soirs, au centre de l’expérience» du festival. «Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet, le festival offrira une immersion où musique, art et convivialité se conjuguent, autour de la Scène 21 et de la place centrale du Village pour se restaurer et se divertir», ajoute la même source.

Cette «parenthèse unique» mettra en lumière «la richesse du jazz et des scènes contemporaines», grâce à une programmation orientée vers les férus de jazz comme vers le public plus large, proposant ainsi «un voyage au cœur de la nouvelle scène jazz internationale, tout en mettant en avant des artistes marocains et africains qui redéfinissent les genres».

Dans ce sens, les organisateurs rappellent que de prochaines annonces complèteront la programmation de cette édition du festival.