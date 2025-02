Freedom House 2025 : Le Maroc «partiellement libre» face au déclin mondial des libertés

L'organisation «Freedom House», spécialisée dans l'étude de la démocratie, des libertés politiques et des droits de l'Homme, a dévoilé aujourd'hui les résultats de son Indice des droits politiques et des libertés civiles pour l'année 2025.

Dans son dixième rapport annuel, intitulé «La lutte ardue pour protéger les droits», couvrant 195 pays, l'organisation a classé le Maroc comme «partiellement libre», avec un score de 37 sur 100. Plus le score est élevé, plus le pays est considéré comme libre. Le Maroc a obtenu 13 sur 40 en droits politiques et 24 sur 60 en libertés civiles.

Dans la région du Maghreb, le royaume se classe troisième, derrière la Tunisie, avec 44 points, et la Mauritanie, avec 39 points. Il devance cependant l'Algérie, jugée «non libre» avec 31 points, et la Libye, qui n'a récolté que 10 points.

À l'échelle mondiale, le rapport souligne que la liberté a reculé pour la dix-neuvième année consécutive en 2024. Soixante pays ont connu une détérioration de leurs droits politiques et libertés civiles, tandis que seulement 34 ont enregistré des améliorations.

64 pays ont connu un déclin dans les droits humains

Le Salvador, Haïti, le Koweït et la Tunisie figurent parmi les pays ayant subi les plus fortes baisses de scores cette année, tandis que le Bangladesh, le Bhoutan, le Sri Lanka et la Syrie ont affiché les plus fortes progressions.

Le rapport met en lumière que dans plus de 40 % des pays et territoires ayant organisé des élections nationales en 2024, les candidats ont été victimes de tentatives d'assassinat ou d'agressions, les bureaux de vote ont été attaqués, ou les manifestations post-électorales ont été réprimées avec une force excessive. Dans les régimes autoritaires, les élections ont été manipulées pour empêcher la participation de véritables candidats de l'opposition.

Selon le rapport, la solidarité démocratique sera cruciale dans l'année à venir. Il souligne que la liberté mondiale fait face à de sérieux défis, notamment des menaces à la sécurité en raison de multiples conflits armés, une répression croissante dans les régimes autoritaires établis et émergents, et des dirigeants démocratiquement élus cherchant à contourner les contrôles institutionnels sur leur pouvoir.