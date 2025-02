Rabat : Opération réussie pour insuffisance de la valve tricuspide du cœur à l’hôpital Moulay Youssef

Une équipe de spécialistes du Centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat a réalisé avec succès, mardi, la première intervention chirurgicale pour traiter l’insuffisance de la valve tricuspide du cœur.

Cette opération complexe a duré près de cinq heures, sous la supervision du professeur Mohamed Laaroussi, chef du service de chirurgie cardiaque du CHU Ibn Sina à Rabat, en collaboration avec une équipe médicale et soignante du Centre hospitalier Moulay Youssef, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la protection sociale.

L’intervention a été pratiquée sur un patient âgé de 63 ans et a nécessité un haut niveau de précision et de concentration en raison de sa complexité, précise la même source. Premier du genre, cet exploit médical marque une avancée significative dans le domaine de la chirurgie cardiaque et vasculaire au Maroc. De telles interventions sont habituellement réalisées dans des centres hospitaliers universitaires spécialisés.

La réussite de cette opération témoigne ainsi du haut niveau de compétence du personnel médical et infirmier marocain, capable de gérer des cas médicaux complexes selon les standards de qualité les plus exigeants, affirme le ministère.

De même, ce succès illustre les capacités avancées dont dispose le centre hospitalier, renforçant sa position en tant qu’établissement médical de premier plan au Maroc et pôle d’excellence en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire.

Cette prouesse médicale met également en lumière l’évolution considérable des services de santé publique au Maroc et leur aptitude à offrir des soins médicaux de haute qualité répondant aux besoins des citoyens, note le ministère.