Rougeole : Après la France, l'Espagne signale des cas importés du Maroc

Les contaminations dues à l'épidémie de rougeole au Maroc se sont étendues à l'Europe. Après la France, l'Espagne a annoncé des infections importées depuis le royaume. De septembre 2023 à aujourd'hui, les autorités sanitaires marocaines comptent près de 25 000 cas suspects, dont 6 300 confirmés et 120 décès.

En Espagne, les autorités sanitaires font état de 107 cas confirmés au cours des huit premières semaines de 2025, répartis sur huit foyers dans diverses régions. Ce chiffre représente une nette augmentation par rapport à la même période en 2024, qui n'a connu que 15 infections, selon les médias ibériques.

La région de Biscaye au Pays basque est considérée désormais comme le plus grand foyer en Espagne, avec 51 cas enregistrés depuis novembre 2024, dont 44 depuis le début de 2025. Les professionnels de la santé représentent 21 des infections confirmées.

Selon les responsables de la santé espagnols, l'augmentation des cas est liée à l'importation du virus depuis des pays connaissant des épidémies généralisées, principalement le Maroc et la Roumanie.

Jacobo Mendioroz, directeur général adjoint pour la surveillance et la réponse aux urgences sanitaires du gouvernement en Catalogne, a confirmé que 34% des cas confirmés en Espagne cette année sont dus à des infections importées.

Selon l'Institut de santé Carlos III, au 16 février, 91 cas ont été identifiés, dont 31 importés, 44 cas contact et 16 en cours d'analyse. Les zones les plus touchées sont le Pays basque (44 cas), l'Andalousie et la Catalogne (17 cas chacune), Castilla-La Mancha et Melilla (7 cas chacune), et Ceuta (6 cas). D'autres régions comme l'Aragon, Madrid, la Navarre, Murcie, Valence et les îles Baléares ont signalé un cas chacune.

Pour limiter la propagation du virus, l'Espagne s'appuie sur une vaccination en deux doses : la première à 12 mois et la seconde entre 3 et 4 ans. Les autorités sanitaires ont également adopté le nouveau vaccin quadrivalent recommandé par l'Association espagnole de pédiatrie, qui offre une protection complète contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle.