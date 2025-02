Mohamed Benchaâboun, de la finance aux télécommunications, en passant par la politique

Le 25 février 2025, le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom a nommé Mohamed Benchaâboun au poste de Président du Directoire, pour une durée de 2 ans, succédant ainsi à Abdeslam Ahizoune, qui a dirigé l’entreprise pendant 27 ans.

Né le 12 novembre 1961 à Casablanca, Mohamed Benchaâboun est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Il entame sa carrière chez Alcatel-Alsthom au Maroc, où il occupe les postes de directeur de la stratégie, du développement et du contrôle de gestion, puis de directeur industriel.

Carrière dans le secteur public et financier

En août 1996, il est nommé directeur à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, chargé de coordonner des projets transversaux pour le ministère de l’Économie et des Finances. Trois ans plus tard, il rejoint la Banque Centrale Populaire (BCP) en tant que directeur général adjoint, supervisant d’abord les services communs, puis le pôle développement.

En septembre 2003, sur nomination royale, il devient directeur général de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), poste qu’il occupe jusqu’en février 2008. Il est ensuite nommé président-directeur général de la BCP, où il contribue significativement à la transformation et à l’expansion de la banque.

Engagement gouvernemental et diplomatique

Le 20 août 2018, Mohamed Benchaâboun est nommé ministre de l’Économie et des Finances, rôle qu’il assume jusqu’en octobre 2021. En décembre 2021, il est désigné ambassadeur du Maroc en France, renforçant les relations bilatérales entre les deux nations.

Retour au secteur économique

En octobre 2022, il est nommé directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, une institution clé visant à stimuler l’économie marocaine. Sa récente nomination à la tête de Maroc Telecom marque une nouvelle étape dans sa carrière, où son expertise sera déterminante pour le développement stratégique du groupe.

Distinctions et engagements associatifs

Mohamed Benchaâboun est membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, et siège dans les conseils d’administration de plusieurs fondations, dont la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. En avril 2010, il est décoré du Wissam Al-Arch par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en reconnaissance de ses contributions au développement économique et social du Maroc.