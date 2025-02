Ramadan : La Fondation Hassan II pour les MRE lance son programme annuel à travers le monde

A l’approche du mois de ramadan, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) mobilise une délégation de 272 préposés, répartis sur les pays où le besoin d’accompagnement auprès des concitoyens, au cours de cette période particulière. Parmi eux, 38 universitaires, 39 prédicateurs docteurs, 44 titulaires de master, 60 titulaires d’une licence et 60 prédicateurs assureront les prêches et les séances de lectures coraniques, en plus de 31 imams qui dirigeront les prières de tarawih. Dévoilé lors d’une conférence, ce mardi à Rabat, le programme de cette année se déroule du 27 février au 1er avril 2025. Il traduit le souci de la fondation de couvrir l’ensemble des régions connues pour leur présence de la communauté marocaine à l’étranger, quel que soit le nombre.

A cet effet, les zones couvertes incluent désormais le Canada, les Etats-Unis, la Hongrie, la Norvège et l’Islande, en plus des destinations traditionnellement connues comme la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas ou encore l’Italie. Dans ce sens, la diversification des profils des préposés répond également à une adaptation aux besoins exprimés.

Le temps du mois béni, l’idée est d’entretenir les liens avec le pays d’origine, renforcés par des échanges sur les questions d’ordre religieux, sociétal et culturelle, tout en consacrant la vocation de la mosquée à être lieu d’interaction sociétale qui préserve les valeurs du vivre-ensemble et de l’acceptation des différences.

Par la même occasion, l’idée est d’adapter le discours religieux à des situations pratiques et concrètes de la vie quotidienne, de manière à démystifier certaines conceptions auprès des familles et des individus.

Ph. Fondation Hassan II pour les MRE

Adapter les interventions aux besoins des groupes et des personnes

Dans cette démarche de proximité et d’ouverture, la participation des femmes au sein des membres de la délégation revêt un caractère particulier. Docteure de Dar Al Hadith Al Hassania et membre de la Rabita Mohammedia des oulémas, Hanane Aljed a déclaré à Yabiladi que sa contribution s’alignait sur cette approche.

«Cette année, ma mission en France consistera à accompagner nos concitoyens résidents dans le pays, de manière générale, et particulièrement les femmes et les mères de familles, en échangeant avec elles sur toutes les questions qu’elles se posent mais qu’elles préfèrent aborder dans un cadre où elles se sentent rassurées sur une certaine discrétion», nous a affirmé la chercheuse.

Selon elle, ce travail revêt à la fois des dimensions de spiritualité, de partage et de transmission par le prisme des repères communs aux concitoyens désireux de vivre le mois béni, dans son atmosphère à la fois cultuelle et dans l’air du temps.

«Evidemment, notre fil d’Ariane reste celui de nos constantes communément admises, à savoir la commanderie des croyants, le rite malikite, la méthode achârite, le soufisme basé sur la doctrine de Jûnayd, et donc la connaissance de l’unicité divine comme finalité de la quête spirituelle, avec une simplification des principes en adéquation avec les attentes des personnes que nous accompagnons.» Hanane Aljed

Dans ce sens, la chercheuse estime que cet accompagnement permet aussi d’outiller les parents face au défi de la radicalisation religieuse, en promouvant un islam éclairé en phase avec la société du pays d’accueil et fidèle à l’essence des valeurs humaines qui se retrouvent dans le courant modéré.

Depuis son lancement en 1998, l’initiative a évolué pour concerner la majeure partie des pays, en Europe et en Amérique. Le nombre de préposés mobilisés est passé de 60 à plus de 200 à partir des années 2010, pour atteindre 272 actuellement. En 27 ans, le programme annuel a connu l’implication d’un total de 4 481 spécialistes des affaires religieuses.