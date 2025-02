ALBIS renforce son implantation au Maghreb avec une nouvelle filiale à Tanger

À propos d’ALBIS

ALBIS est l’un des principaux distributeurs mondiaux de thermoplastiques techniques, d’élastomères thermoplastiques et de polymères standards. L’entreprise propose un vaste portefeuille de produits pour l’industrie de transformation des matières plastiques, grâce à son expertise technique et son réseau de vente international. Basée à Hambourg, ALBIS compte 26 sites à travers le monde et emploie 500 personnes, avec une présence forte en Europe et une expansion croissante dans la zone EMEA et en Asie-Pacifique.