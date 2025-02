Maroc : Nila, le secret de beauté qui fait sensation dans le monde

Depuis des siècles, les femmes marocaines ont élaboré des recettes naturelles de beauté et de bien-être. Des pratiques traditionnelles qui ne perdent jamais de leur éclat.

Utilisant uniquement des ingrédients naturels, bon nombre de ces préparations ont résisté à l'épreuve du temps. De l'Aker Fassi—fard à joues et rouge à lèvres artisanal fabriqué à partir de pétales de coquelicot séchés et de pelure de grenade—à l'eau de rose et la nila, les secrets de beauté marocains restent sont transmis à travers les siècles.

Cette poudre bleue «magique» fait actuellement fureur sur Internet. Les créateurs de contenu beauté du monde entier testent la nila et partagent des vidéos de leurs découvertes, ce qui fait rapidement gagner en popularité à cette substance. Connue sous le nom de nila marocaine ou poudre d'indigo, ce remède de beauté provient du sud du pays, où il est très en vogue chez les femmes au Sahara.

Un rituel de beauté marocain

Au Maroc, les femmes utilisent la nila dans le gommage corporel ou dans leur masque facial pour donner un coup d'éclat et de jeunesse à la peau. Dans le cadre d'un rituel traditionnel de hammam (bain marocain), la poudre est mélangée avec du savon noir (savon beldi)—une pâte à haute teneur en alcalin fabriquée à partir d'huile d'olive et d'olives macérées—massée sur la peau, laissée pendant 10 à 15 minutes avant rinçage.

Elle peut également être mélangée avec d'autres ingrédients locaux, tels que l'huile d'argan, l'eau de rose ou l'argile pour une application plus douce au visage. Bien que beaucoup vantent ses effets améliorant la peau, la nila est plus qu'une simple tendance en ligne. C'est un produit profondément enraciné dans l'Histoire.

Disponible sous forme de poudre fine ou en formations rugueuses ressemblant à des pierres bleues, la nila est dérivée de l'Indigofera tinctoria, également connue sous le nom d'indigo véritable. Cette plante, de la famille des Fabaceae (légumineuses), a été historiquement utilisée pour produire de la teinture indigo. Originaire d'Inde, cette préparation a été documentée par Marco Polo (XIIIe siècle).

La culture de la nila aurait été «introduite de l'Inde au Maroc après les conquêtes islamiques», écrit Mohamed Moqr dans son livre Moroccan Clothing: From the Beginning of the Marinid State to the Saadian Era. «Comme le henné, elle nécessite chaleur et irrigation, c'est pourquoi sa culture est concentrée dans la région du Souss», et d'autres parties plus chaudes du royaume, ajoute-t-il.

Un bien commercial convoité

L'une de ces régions est le Sahara. Les sources historiques indiquent que la nila a été longtemps considérée comme l'une des marchandises les plus précieuses échangées le long de la Route du Sel.

Au-delà de ses utilisations cosmétiques, la nila est utilisée comme teinture bleue naturelle pour le coton, la soie et le cuir. Au Maroc, son extraction a impliqué un processus complexe, y compris la fermentation. Selon une étude publiée dans ScienceDirect intitulée Ethnobotanical, Geographical, Phytochemical, and Dyeing Study of the Main Tinctorial Plants in Morocco, les artisans marocains ont utilisé la nila parmi d'autres plantes comme pigments, depuis l'antiquité.

«Leurs processus d'extraction étaient […] assez complexes, impliquant la fermentation naturelle des feuilles de la plante d'indigo pour produire de l'indoxyl ou la macération de feuilles séchées pour obtenir une poudre d'indigo», expliquent les chercheurs. L'étude rappelle que la nila comme l'une des plantes tinctoriales les plus importantes utilisées dans les souks du Maroc.

Le prêtre et ethnographe français Charles de Foucauld a aussi documenté l'utilisation de la nila, chez les tribus marocaines des Ida Ou Blal et Oulad Yahia.

«La plupart des femmes des tribus nomades … sont belles. Nulle part au Maroc je n'ai vu d'aussi beaux spécimens que parmi elles. Elles ont de la noblesse, de la régularité et de la grâce. Leur peau est extrêmement blanche—du moins la peau de leur visage et de leurs bras—en raison de l'habitude de porter des vêtements teints à l'indigo».

Que ce soit à travers les teintes bleu profond du melhfa (un vêtement saharien traditionnel) ou l'application directe de la nila sur la peau, cette poudre reste un secret de beauté intemporel. Les contenus en ligne prétendent même des bienfaits pour les irritations de la peau et l'hyperpigmentation.

Bien que les études scientifiques n'aient pas pleinement confirmé ces vertus, la nila a gagné en popularité à travers le monde, avec un intérêt grandissant en Inde, l'une des principales sources d'indigo.