Sahara : Podemos appelle l'UE à réagir après l'expulsion de ses élus depuis Laâyoune

Le parti espagnol Podemos a appelé l'Union européenne à prendre des mesures contre le Maroc, après que des membres de la formation politique pro-Polisario ont été empêchés la semaine dernière d'entrer dans la ville de Laâyoune.

La porte-parole du parti, Isa Serra, ainsi que les eurodéputés Catarina Martins (Portugal) et Jussi Saramo (Finlande), ont adressé un courrier officiel au président du Conseil européen, António Costa, à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et à la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, pour des réunions à ce sujet.

Le parti a accusé les autorités marocaines d'avoir empêché des parlementaires de quitter l'avion à l'aéroport de Laâyoune, où les élus disent s'être rendus pour vérifier le respect de la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a annulé les accords agricoles et de pêche entre l'UE et le Maroc. Les concernés ont été refoulés en Espagne via Las Palmas aux îles Canaries.

Les eurodéputés ont noté que leur programme de visite comprenait une rencontre avec la MINURSO et des réunions avec des associations locales, qui accusent le Maroc d'épuiser les ressources naturelles dans la région.

Mais la visite des parlementaires a été effectuée sans mandat officiel du Parlement européen, ni coordination préalable avec les autorités marocaines. L'initiative n'a pas fait partie non plus d'une mission reconnue par les institutions européennes concernées.