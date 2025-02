Le Brésil et l'OCP unissent leurs forces pour stimuler l'agriculture durable

La Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), relevant du ministère de l'Agriculture dans le pays, a signé un accord lundi avec OCP Group, OCP Fertilizers, OCP Nutricrops et l'Université Mohammed VI Polytechnique lors d'une visite au Maroc.

L'accord porte sur le partage de technologies agricoles avancées, la formation de chercheurs et d'étudiants, ainsi que la promotion de l'agriculture écologique. Il inclut le développement de meilleurs engrais, l'adoption de méthodes d'agriculture numérique, l'amélioration de la nutrition des cultures et le soutien à l'agriculture durable. L'initiative vise à renforcer la collaboration académique entre les deux pays.

La cérémonie de signature s'est tenue à l'Université Mohammed VI Polytechnique à Ben Guerir, en présence de responsables dont la présidente d'Embrapa, Silvia Massruhá, ainsi que l'ancien ministre brésilien de l'Agriculture Roberto Rodrigues, désormais consultant pour le groupe OCP.

«Cette initiative renforce les efforts conjoints qui amélioreront la recherche tant au Brésil qu'au Maroc, favorisant l'échange de connaissances et le développement de solutions innovantes pour les défis futurs», a déclaré Massruhá, qui a dirigé la délégation.

«En combinant notre expertise avec les connaissances mondialement reconnues d'Embrapa, nous visons à aider les agriculteurs à augmenter les rendements des cultures et la qualité nutritionnelle, assurant un avenir plus résilient et durable», a ajouté Marcos Stelzer, PDG d'OCP Fertilizers.

La visite d'Embrapa au Maroc se poursuit jusqu'au 26 février, avec des activités prévues incluant une visite à une ferme expérimentale à Marrakech, la participation à des ateliers, et des visites aux unités de l'OCP.