Khaliya 3, la bande dessinée des Marocains d’ici et d’ailleurs

La Fondation Hiba, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la Fondation Al Mada publient Khaliya 3, d’ici et d’ailleurs, un nouvel opus de la résidence artistique dédiée à la bande dessinée. Le vernissage aura lieu le jeudi 27 février 2025 à 18h30 au café La Scène à Rabat, en présence des artistes.

Réunissant dix jeunes talents du Maroc, de France et de Belgique, cet ouvrage explore la notion du «lien» sous toutes ses formes : racines, transmission, mémoire collective, famille, amitié et altérité. Placée sous la direction artistique de Zineb Benjelloun (Maroc) et Rakidd (France), la résidence a permis aux participants d’échanger lors d’ateliers immersifs, conçus comme un laboratoire de création. En complément, des masterclasses en ligne animées par Hicham Lasri (Maroc) et Aniss El Hammouri (Belgique) ont approfondi l’écriture scénaristique et le storytelling graphique.

Initiée par la Fondation Hiba, la résidence Khaliya vise à renforcer les liens entre les jeunes du Maroc et de la diaspora à travers la bande dessinée, en favorisant l’expression artistique et le dialogue interculturel. Depuis son lancement, 20 artistes ont contribué à cette initiative, donnant naissance aux albums Zan9a / La Rue (2022) et Khatar L’mawt (2023).