La chaîne Tamazight dévoile sa programmation spéciale Ramadan

Pour le mois sacré de Ramadan 1446 (2025), la chaîne Tamazight, du groupe SNRT, propose une grille variée mêlant fiction, comédie, documentaires et programmes éducatifs. Accessible aux non-amazighophones grâce à un sous-titrage en arabe, cette offre vise un large public.

En tête d’affiche, la série Illis n Ouchen (La fille du loup) en tachelhit, réalisée par Fatima Ali Boubakdi et écrite par Habib Sabri et Ibrahim Ali Boubakdi, combine réalisme et fantasy autour d’un parchemin renfermant les secrets d’une forteresse oubliée. Autre production marquante, Bou Ydounan (La fleur de narcisse) en tarifit, signée Tarik El Idrissi et Mohamed Bouzaggou, plonge dans l’univers de la mafia immobilière et de l’immigration clandestine. En tamazight, Illi (Ma fille) explore l’impact de l’argent sur les destins individuels.

Trois mini-séries viennent enrichir l’offre : Aattar, retraçant le parcours d’un marchand ambulant porteur de secrets ; Tawargit Irulen, qui interroge l’exploitation de l’image féminine dans la publicité ; et Tiqbourine, abordant diverses problématiques sociales amazighes.

Côté comédie, trois sitcoms rythmeront les soirées : Allal Bou Tmariwin en tachelhit, sur le choc des générations ; Udmawen n Tsiraen tarifit, centrée sur deux sœurs cordonnières ; et Nki d Baba en tamazight, mettant en scène la relation tumultueuse entre un père retraité et son fils ambitieux.

Plusieurs films amazighs produits spécialement pour le Ramadan seront également diffusés, notamment Aicha Tashoumaait en tachelhit, Lmeister (El Señor) et Krad Ar Dama en tamazight, ainsi que Aawd Angh en tarifit.

Côté documentaire, Idder ar ittmouddou s’intéresse aux traditions du sud marocain, Jawhar met en avant le rôle des femmes amazighes dans le développement et Aghbalu se consacre aux métiers artisanaux ancestraux. La chaîne prévoit également des capsules de sensibilisation, dont Tamsaght n Wuzum, axée sur les conseils nutritionnels pour le jeûne.

Chaque week-end, des soirées musicales seront diffusées, rassemblant des artistes amazighs et explorant diverses influences musicales marocaines.