N’Djamena : L’ONEE et la SNE s’unissent pour un projet solaire d’électrification rurale

A N’Djamena, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Société Nationale tchadienne de l’Électricité (SNE) ont procédé à la signature de deux contrats majeurs pour la mise en œuvre d’un projet intégré d’électrification rurale reposant sur l’énergie solaire. Cette initiative, officialisée en présence de représentants des deux entités, témoigne de la volonté de l’ONEE de partager son expertise en électricité à travers le continent africain.

Le projet, financé par la Banque Islamique de Développement (BID) dans le cadre de l’initiative ONEE-BID pour l’appui à l’électrification rurale en Afrique Sub-Saharienne, vise à améliorer l’accès à l’électricité dans les zones rurales du Tchad. Concrètement, il prévoit la mise en place de mini réseaux alimentés par une centrale solaire d’une capacité de 3 MWc et la construction d’un poste élévateur 15/33 kV, afin d’électrifier 20 localités.

Le premier contrat signé porte sur l’assistance technique nécessaire à l’achèvement des travaux de construction de la centrale solaire, à l’implantation des réseaux de distribution et à l’installation d’un poste source. Le second contrat, quant à lui, a pour objectif de renforcer les compétences des cadres et techniciens de la SNE. Par ailleurs, une convention cadre a également été signée, engageant l’ONEE à fournir une assistance technique continue à la SNE pour améliorer ses performances et assurer un transfert de compétences vers ses ingénieurs et techniciens.

La cérémonie de signature a connu la présence d’Abdellatif Erroja, Ambassadeur du Maroc à N’Djamena, ainsi que de Najib Amine, représentant de la BID au Tchad.