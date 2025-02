Tunis : Les élèves marocains brillent au Championnat arabe de jeux mathématiques

L’équipe marocaine a une nouvelle fois démontré son excellence en mathématiques en décrochant trois médailles d’or et une médaille de bronze lors de la 2ᵉ édition du Championnat arabe de jeux mathématiques et logiques, dont la remise des prix s’est tenue ce lundi au siège de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) à Tunis.

Parmi les huit médailles d’or décernées, le Maroc en a remporté trois, aux côtés de la Palestine (deux médailles), la Libye, l’Irak et la Syrie, qui ont chacune décroché une médaille d’or.

Les élèves Ismail Abkkari (direction provinciale Skhirat-Témara), Yahya El Ouafi et Yahya Ajbar (Tanger-Assilah) ont été sacrés champions, tandis que Lina Lama (Skhirat-Témara) a remporté une médaille de bronze.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Mohamed Ould Amar, directeur général de l’ALECSO, a salué les efforts des participants et souligné l’importance de telles initiatives pour encourager l’excellence scientifique dans le monde arabe. Il a insisté sur la nécessité d’accompagner ces jeunes talents afin qu’ils puissent s’imposer sur la scène scientifique et technologique internationale.

De son côté, Khalil Dehnani, membre du comité central des Olympiades des mathématiques au Maroc, a appelé à renforcer l’enseignement des mathématiques en multipliant les compétitions et les activités dédiées dans les établissements scolaires.

Cette édition du Championnat arabe des jeux mathématiques et logiques, organisée du 27 au 29 janvier en ligne depuis le siège de l’ALECSO à Tunis, a réuni 63 élèves issus de 16 pays, témoignant d’un intérêt croissant pour la promotion des sciences et de la logique auprès des jeunes générations.