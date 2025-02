Ibrahim Rabbaj choisit le Maroc au détriment de l’Angleterre

Le jeune prodige de Chelsea, Ibrahim Rabbaj, né en 2009, a officiellement décidé de porter les couleurs du Maroc, malgré les sollicitations de l’Angleterre. Cette décision marque un tournant significatif pour les Lionceaux de l’Atlas, qui intègrent ainsi un talent prometteur à leur effectif.

Né à Londres de parents marocains, Rabbaj évolue au poste de milieu offensif au sein de l’académie de Chelsea. À seulement 16 ans, il s’est déjà illustré par des statistiques impressionnantes, avec 52 buts et 60 passes décisives en 40 matchs, des performances qui lui ont valu des comparaisons flatteuses avec Lionel Messi. Son style de jeu, caractérisé par une technique raffinée et une vision aiguisée, a attiré l’attention des sélections anglaises U15 et U16, pour lesquelles il a déjà été convoqué.

"I played a bit with England, but now I've joined Morocco because I really liked it. Inshallah, I'll play the Africa Cup with Morocco, we'll win, and make our country proud. I want to score, give assists, show my game, and win the Africa Cup! ⚽????"