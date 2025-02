Ahmed Charaï lance Radio Abraham pour le rapprochement Maroc-Israël

Le lancement de Radio Abraham suscite autant l’intérêt que la controverse. Cette station en ligne, accessible sur Internet, se présente comme un espace de dialogue destiné à rapprocher les communautés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. En valorisant un patrimoine commun et des traditions partagées, dans l’esprit des Accords d’Abraham, Radio Abraham entend devenir un lieu de rencontre pour des publics aux confessions et origines diverses.

La station se veut un véritable pont entre les communautés juives et musulmanes en proposant des récits et des émissions numériques qui mettent notamment en lumière l’héritage des Juifs Mizrahi, historiquement ancrés dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, Radio Abraham ambitionne de dépasser les clivages politiques pour promouvoir des échanges économiques, culturels et technologiques. Accessible en arabe, en hébreu et en anglais, elle entend offrir une plateforme plurilingue et inclusive.

Derrière cette initiative se trouve Ahmed Charai, patron de plusieurs médias marocains, éditeur du Jerusalem Strategic Tribune et PDG de World Herald Tribune Inc., une société d’édition basée à Washington. Connu pour ses liens étroits avec Israël depuis de nombreuses années, Charai occupe une place déterminante dans le positionnement éditorial de la radio, influençant ainsi son orientation et ses contenus.

Si les Accords d’Abraham ont permis d’ouvrir la voie à de nouveaux partenariats entre Israël et plusieurs États arabes, leur mise en œuvre continue de diviser l’opinion publique dans la région. La proximité de Charai avec Israël soulève ainsi des interrogations quant à l’objectivité de la plateforme, certains redoutant que Radio Abraham ne diffuse une vision consensuelle et pro-israélienne des liens historiques et culturels.

Pouvant être perçu comme un prolongement du soft power israélien, le positionnement de Radio Abraham pourrait, au risque de minimiser des enjeux complexes et les voix dissidentes, alimenter les débats sur la véritable portée de cette initiative. Dans ce paysage déjà polarisé, la station devra démontrer sa capacité à offrir une perspective équilibrée et authentique pour véritablement contribuer au dialogue interculturel.