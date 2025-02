Maroc : 17 représentants des pays de l’UE en visite dans la région de Beni Mellal-Khénifra

17 représentants des pays de l’Union européenne au Maroc sont en déplacement, ces 24 et 25 février, dans la région de Beni Mellal-Khénifra, pour une rencontre dans le cadre du partenariat entre le royaume et les Vingt-sept, en faveur d’un développement économique et social inclusif. En effet, l’objectif de cette visite est de «mieux connaître les réalités de la région» et de mettre en avant l’impact de la coopération régionale sur le plan local.

«Nous sommes ici à Beni Mellal, avec mes collègues Ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne, pour mieux connaître les opportunités et défis de la région de Beni Mellal-Khénifra et illustrer la contribution de ce partenariat au développement local. L’UE et les autorités marocaines œuvrent conjointement pour le soutien à l’emploi et la prospérité des petites et moyennes entreprises, agissant comme un catalyseur pour la création d’emplois dans la région», a déclaré Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc.

Selon un communiqué, les membres de la délégation «visiteront l’Agropole de Beni Mellal, fruit d’un partenariat public-privé, visant la valorisation de la production agricole de la région et le développement de son attractivité en tant que pôle agro-industriel ; le Centre d’interprétation du patrimoine sur le site touristique d’Ain Asserdoune ; la Coopérative SANAD, 100% féminine, afin de découvrir les produits du terroir locaux et traditionnels».

Ces deux jours sont marqués aussi par des visites de projets de coopération Maroc-UE, notamment «l’espace multifonctionnel de femmes géré par l’Association Zohour, dans le cadre de projet Aicha mis en œuvre par l’ONG italienne Progettomondo» pour la lutte contre les violences fondées sur le genre. La délégation se rend aussi au Centre Iklil, financé dans le cadre du projet «Edu Solidaire» pour la réintégration socio-économique des personnes en situation de handicap, entre autre centres d’autonomisation ainsi que des usines et entreprises.

Les membres de la délégation ont été reçus par le wali de la région de Beni Mellal-Khénifra, le président du conseil régional, le président du conseil provincial de Beni Mellal et le président du conseil communal de Beni Mellal.