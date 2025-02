Global Soft Power Index : Le Maroc dans le top 50 des pays les plus influents

Le Maroc a maintenu sa position dans l'édition 2025 du Global Soft Power Index, en se plaçant au 50e rang des pays les plus influents au monde. Il conserve ainsi sa place en tête des pays maghrébins et figure au podium des pays les plus influents en Afrique de ce classement international, publié par le cabinet britannique Brand Finance et qui concerne les 193 États membres des Nations unies.

Dans son analyse des données du Maroc, Brand Finance met en avant l’évolution de l'indice science et éducation, qui a enregistré un bond de onze places, et personnes et valeurs, qui s'intéresse notamment à la générosité, à la tolérance et à l'inclusivité des populations et qui a connu une amélioration de six places. Le résultat du Maroc a également profité, selon le cabinet britannique, de ses résultats dans les catégories médias et communication et gouvernance qui se sont améliorées de deux places chacune.

Au niveau international, les États-Unis ont conservé la tête du classement, devant la Chine et le Royaume-Uni. Le Japon et l'Allemagne complètent le top 5 mondial. Brand Finance évalue le soft power en fonction d'indicateurs de performance, dont les affaires et le commerce, la gouvernance, les relations internationales, le patrimoine culturel, les médias et la communication, l'éducation et les sciences, ainsi que les personnes et les valeurs.

Ce classement est réalisé sur la base d’enquêtes de terrain ainsi que d’entretiens menés par des experts du cabinet international, qui publie ce classement en s'appuyant sur des sondages auprès d'un échantillon composé de plus de 170 000 répondants dans plus de 100 marchés à travers le monde.

Le cabinet définit le soft power comme la capacité d'une nation à influencer les préférences et les comportements des différents acteurs de la scène internationale par l'attraction ou la persuasion plutôt que par la coercition. Chaque nation est notée sur 55 critères différents et est classée de la première à la 193e place.