Glory 98 : Victoire spectaculaire du combattant marocain Hamicha

Le combattant marocain Mohamed Mezouari, connu sous le nom de Hamicha, a vaincu son adversaire Calmente Mendes, samedi lors du Glory 98 à Rotterdam, marquant ainsi un retour impressionnant.

Dès le début, Hamicha a dominé son adversaire avec des frappes puissantes. Au deuxième round, il a maintenu la pression en lançant des coups de pied à Mendes, visiblement en difficulté.

Après un coup de pied brutal qui a envoyé Mendes au sol, un compte de huit lui a été donné. Au troisième round, Hamicha a rapidement terminé le combat, portant un coup direct à la jambe de Mendes. Incapable de continuer, Mendes a été contraint d'arrêter et l'arbitre a mis fin au combat.

Né d'une famille marocaine et élevé à l'ouest d'Amsterdam, Mohamed Mezouari est reconnu pour sa capacité de frappe puissante et sa carrière compétitive dans la catégorie welters. Ayant commencé le kickboxing à 8 ans, il a gagné en reconnaissance dans divers événements internationaux, y compris Glory et Kunlun Fight, où il a remporté plusieurs championnats.

Connu pour son style de combat agressif, Hamicha a atteint un record de 42-3, avec 31 KO.