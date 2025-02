Maroc – Suisse : Un atelier sur le programme de tourisme durable (TDSM) à Beni Mellal

Capitalisant sur les résultats de sa première phase, le Programme tourisme durable Suisse-Maroc (TDSM) pour la promotion d’une activité responsable et durable tiendra un atelier, le 27 février à Beni Mellal, pour la restitution de ce projet. La rencontre réunira des représentants des deux pays, des experts et des acteurs locaux, pour aborder les prochaines étapes.

Cette étape inaugurale s’est déroulée de janvier 2020 à décembre 2024, dans les provinces de Béni Mellal et Azilal. Elle a permis de «mettre en place des initiatives locales innovantes», de manière à hisser ce secteur au rang de levier de développement économique local, «tout en favorisant la préservation de l’environnement», selon un communiqué.

Le TDSM est cofinancé par le secrétariat d’État à l’Économie suisse (SECO), le ministère du Tourisme et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). Son objectif principal a été de soutenir la région et surtout les deux provinces ciblées, afin d’accompagner les opérateurs dans un développement orienté vers des pratiques durables. Il s’agit de contribuer à réduire la pauvreté au niveau local, «créer de nouveaux emplois et améliorer ceux déjà existants, en particulier pour les jeunes et les femmes».

Selon la même source, cette première phase a été marquée par le lancement et la mise en œuvre de plusieurs initiatives à même d’améliorer la coordination entre les acteurs locaux et renforcer la compétitivité des prestataires. Ce processus a été mené par le biais d’ateliers de formations portés sur les critères mondiaux du tourisme durable (GSTC), la méthodologie d’analyse des flux de visiteurs, la gestion durable des destinations, ou encore la commercialisation de circuits.

Par ailleurs, le programme a permis la création de Plans d’action du tourisme durable (PATD) avec les acteurs locaux, dont plusieurs ont été repris dans le Plan de développement régional et les Plans d’action communaux. Un autre axe a été la réhabilitation d’hébergements touristiques ruraux (HTR), bénéficiant à 21 établissements et 19 autre en cours de travaux.

Sur le volet du développement de packages et circuits touristiques, ceux respectueux de l’environnement comme au Géoparc M’Goun ont été appuyés, de manière à «mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de la région».