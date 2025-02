France : Une plateforme de signalement pour les musulmans victimes de discrimination

L’Association de défense contre les discriminations et actes anti-musulmans (Addam) en France se lance une plateforme de signalement en ligne, afin de faire remonter les nombreux cas invisibles qui ne sont pas notifiés aux autorités judiciaires. Responsable des musulmans du Tarn et à la tête de cette organisation, l’imam Bassirou Camara soutient un projet en phase avec le Forum de l’islam de France, né en 2022 pour faciliter le dialogue entre Etat et musulmans du pays. Issue du Forif, cette structure à but non-lucratif aura vocation à «traiter la sécurité des lieux de culte», en plus de lutter contre les actes islamophobes, rapporte France 3 Régions.

Jusque-là, les chiffres disponibles sont en effet ceux du ministère de l’Intérieur, «qui ne se basent que sur les actes qui ont fait l’objet d’une plainte», explique Bassirou Camara dans un entretien avec le média français. En 2024, 173 actes ont été recensés dans le pays, un chiffre «bien en deçà de la réalité», selon l’associatif. En l’espèce, l’idée est de «mettre en place un outil qui permette à la victime de tous les jours, depuis le creux de sa main ou derrière son PC, de pouvoir signaler l’acte dont elle a été victime et bénéficier d’un accompagnement».

Ce concept s’inspire notamment des pratiques déjà existantes dans d’autres pays européens, en les adaptant au modèle français de laïcité. «Il faut que dans ce partenariat, on puisse trouver des solutions pour que les musulmans ne se sentent pas mis au bord de la société et qu’ils puissent être reconnus dans leur préjudice, au même titre que les autres types de discrimination, qu’elles soient religieuses ou non», souligne encore l’imam.

Pour l’heure, les actes les plus signalés concernent «des atteintes aux biens», notamment les lieux de culte, occupés ou non, ainsi que les «atteintes directes aux personnes», à travers des agressions verbales ou physiques, «et ce dans tous les domaines».

Selon l’initiateur de la plateforme, cette dernière permettra de relever ces violations et de donner des suites aux signalements.