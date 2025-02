Škoda Maroc, partenaire officiel des Lions de l’Atlas jusqu’en 2030

Škoda Maroc devient la voiture officielle des Lions de l’Atlas jusqu’en 2030, grâce à un partenariat conclu avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Cet accord illustre l’engagement de la marque dans le développement du football national.

Facilitée par Transatlas Sport Management, agence de marketing sportif de référence au Maroc, cette collaboration marque une nouvelle étape dans le soutien au sport marocain. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique commune : alors que Škoda Maroc connaît un essor constant auprès des automobilistes du royaume, l’équipe nationale brille sur la scène internationale, renforçant le statut du Maroc comme nation de football respectée.

En associant leur image à travers cette alliance, Škoda et la FRMF célèbrent des valeurs communes d’évolution et de performance, avec une ambition forte : inspirer, rassembler et offrir aux Marocains des expériences à la hauteur de leur passion, sur la route comme sur le terrain.