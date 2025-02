Le Marocain Issame Charai prend les rênes du Rangers FC

Le Marocain Issame Charai, premier entraîneur adjoint du Rangers FC, est devenu l'entraîneur par intérim du club a annoncé dimanche le club écossais. Dans un communiqué sur X, Rangers FC a écrit : «Rangers Football Club confirme qu'il s'est séparé ce soir de l'entraîneur de l'équipe première masculine, Philippe Clement».

Les entraîneurs adjoints Alex Rae et Stephan van der Heyden sont également partis, laissant Charai comme l'entraîneur de l'équipe première le plus expérimenté au sein du club, et donc le seul à assurer l'intérim.

Charai a rejoint les Rangers suite au départ de l'ancien adjoint de Clement, Andries Ulderink. Il avait travaillé comme adjoint dans les clubs belges KV Mechelen et OH Leuven, ainsi que pour l'équipe nationale des moins de 23 ans du Maroc. Il a précédemment été entraîneur adjoint de Liam Rosenior au sein du club de Ligue 1 française, Strasbourg.