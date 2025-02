Hakimi décisif contre Lyon avec 2 buts et une célébration provocatrice

Achraf Hakimi a encore marqué les esprits. Dimanche soir, lors de la victoire du PSG face à l’OL (3-2), l’international marocain a inscrit un doublé décisif, confirmant son influence offensive grandissante. Dès la 4e minute, il ouvre le score d’un coup franc limpide avant de doubler la mise à la 20e minute d’une frappe enroulée. Une prestation de haut vol, saluée par ses coéquipiers et les observateurs.

Mais si Hakimi a brillé devant, son match n’a pas été exempt de critiques, notamment sur le plan défensif. Mis en difficulté face aux accélérations lyonnaises, il a parfois laissé trop d’espaces dans son couloir droit. Une faille que Liverpool, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, pourrait exploiter.

Les lyonnais se souviendront de cette célébration de Hakimi ?#OLPSGpic.twitter.com/tk7fLN3eB1 — ?????? ?????? ?? (@ACHRAF_HAKIMIFR) February 23, 2025

Au-delà de sa performance, Hakimi a aussi fait parler de lui pour sa célébration. Après son second but, il s’est tourné vers les supporters lyonnais, mimant un geste provocateur. «C’était une réponse à ce qui se passait en tribunes», a-t-il expliqué après la rencontre. Plus tard, il précisera que c'est un clin d'oeil à son compatriote Ilyas El Malki de la Kings League.