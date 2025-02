«Poisson à prix raisonnable» : plus de 4.000 tonnes prévues dans 1.000 points de vente pour Ramadan

La 7ᵉ édition de l’initiative “Poisson à prix raisonnable” mettra sur le marché plus de 4.000 tonnes de poissons à travers 1.000 points de vente répartis sur une quarantaine de villes, y compris des zones rurales et reculées. Le programme vise à garantir un approvisionnement suffisant en produits halieutiques durant le mois de Ramadan et à soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs.

Lancée en 2019 dans trois villes, l’initiative s’est progressivement étendue, atteignant 22 villes lors de la précédente édition, avec 3.800 tonnes écoulées via 700 points de vente, bénéficiant à près de 950.000 personnes.

Portée par le Secrétariat d’État chargé de la Pêche en partenariat avec les armateurs de la pêche hauturière, elle bénéficie du soutien de plusieurs institutions, dont le ministère de l’Intérieur et l’ONSSA, qui veille au respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire des poissons congelés mis en vente.