Miloudi Moukharik reconduit à la tête de l’UMT pour un quatrième mandat

Miloudi Moukharik a été réélu secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT) pour un quatrième mandat lors du 13ᵉ congrès national du syndicat, organisé les 23 et 24 février à Casablanca. Seul candidat en lice, il a été reconduit par acclamation par les congressistes.

Dans son allocution, Moukharik a souligné l’engagement de l’UMT à poursuivre la défense des droits des travailleurs et à renforcer le dialogue social. Il a insisté sur l’importance de préserver les acquis sociaux et d’améliorer les conditions de travail, dans un contexte économique et social en pleine mutation.

Fondée en 1955, l’UMT est l’un des principaux syndicats du pays, jouant un rôle clé dans la représentation des salariés. Ce nouveau mandat s’annonce stratégique face aux défis posés par les négociations avec le gouvernement et le patronat, ainsi que par les revendications croissantes du monde du travail.