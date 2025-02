Maroc : des pénuries de médicaments qui inquiètent

Le Maroc est confronté à une pénurie de médicaments de plus en plus préoccupante. Depuis plusieurs mois, des traitements essentiels contre le cancer, le diabète ou l’hypertension font l’objet de ruptures brutales, mettant en danger des milliers de patients.

Selon le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, «trente médicaments vitaux ont manqué l’année dernière», et la situation ne semble pas s’améliorer. Le docteur Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la Santé, alerte sur l’ampleur du problème : «Cela concerne les antibiotiques, des médicaments de cardiologie, de cancérologie, de neurologie, de psychiatrie… Aucun produit n’échappe à la pénurie, un jour ou l’autre.»

Bien que le Maroc produise entre 70 et 80 % de ses besoins en médicaments, il reste dépendant des importations et des fluctuations du marché international, rendant la gestion des stocks particulièrement complexe. «Le marché pharmaceutique marocain étant relativement restreint, les laboratoires étrangers privilégient d’autres marchés plus rentables», explique le Dr Hamdi.

Pour atténuer ces tensions, plusieurs solutions sont envisagées : renforcer l’industrie pharmaceutique nationale, améliorer la communication entre les professionnels de santé et mettre en place des stocks stratégiques. Mais un autre défi se profile : la généralisation de la protection sociale, qui risque d’accentuer encore la demande en médicaments.